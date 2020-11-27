Beşiktaş'ta Welinton'dan güzel haber!
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
FUTBOL 27.11.2020 - 08:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş'ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.
Kaynak: Fotomaç
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