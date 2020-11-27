Beşiktaş'ta Welinton'dan güzel haber!

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

FUTBOL 27.11.2020 - 08:56 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Welinton'dan güzel haber!
7-0'lık galibiyetin şifreleri!

7-0'lık galibiyetin şifreleri!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş'ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.

Kaynak: Fotomaç

#Beşiktaş #Welinton
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