Beşiktaş'ta Vida gelişmesi ve Umtiti gerçeği

Süper Lig'e verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da gözler devre arasına çevrildi.

Siyah-beyazlılar için Ocak ayından önce bazı konularda ciddi adımların atılması kararlaştırıldı. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalamak için pazarlıklara başlayacağı öğrenildi.

VIDA İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Devre arası gelmeden transfer gündemine Kaan Ayhan’ı alan Beşiktaş Yönetimi, iç transferde de düğmeye basacak. Sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Vida ile yeni bir kontrat görüşmesi yapacak olan siyah-beyazlı yönetim, acele etmeden bu süreci yönetecek.

Hırvat futbolcunun da Türkiye’yi çok sevdiği için kalma isteğini bilen Beşiktaş Yönetimi bu nedenle bu süreçte kimsenin yıpranmaması için acele etmeyecek. Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Kaan Ayhan ile stoper yapılanmasını sürdürmek isteyen yönetim, tüm bu planlamayı devre arasında bitirmek istiyor.

Bunun ardından yaz transfer döneminde başta santrfor olmak üzere daha farklı mevkilere yönelmek isteyen yönetim, bu konuda kafasının rahat olmasını istiyor.

UMTITI İLE GÖRÜŞÜLMEDİ

Öte yandan Avrupa basınında çıkan Umtiti için Beşiktaş Yönetimi’nin şu an için bir girişimde bulunmadığı öğrenildi. Barcelona’daki değişimden dolayı bu oyuncunun devre arasında ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran menajerlerin tecrübeli savunmacıya Türkiye’de de kulüp baktıkları iddia edildi. (MİLLİYET)