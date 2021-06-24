Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basılacak

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın raporu doğrultusunda altı isim transfer edilmek isteniyor. Salih Uçan ise yeni sezonda takımın liderlerinden olacak.

FUTBOL 24.06.2021 - 09:31 24.06.2021 - 09:38 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta transfer için düğmeye basılacak

Beşiktaş ile yeniden anlaşan Sergen Yalçın, başkan Ahmet Nur Çebi ve futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile bugün bir araya gelerek transfer için düğmeye basacak.

Yalçın’ın geçen sezon Galatasaray maçı sonrasında yönetime verdiği rapor doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığını açıklayan Emre Kocadağ şu bilgileri verdi:

"SİSTEME UYAN 6 İSİM İSTİYORUZ"

“Sergen Yalçın’ın raporunda istikrarlı ve takımın sistemine uyan 6 oyuncuyu transfer etmek için çaba sarf ediyoruz. Salih Uçan ile görüştük. Sergen Yalçın’ın ısrarla takımda görmek istediği Uçan takımın yeni liderlerinden olacak. Avrupa’dan ise EURO 2020’de izlediğimiz futbolcular var. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak.”

İÇ TRANSFER İÇİN DE START VERİLİYOR

Transferde yol haritası belirleniyor! Sergen Yalçın'la transfer görüşmesi...

Transferde yol haritası belirleniyor! Sergen Yalçın'la transfer görüşmesi...

Sergen Yalçın ile anlaşma sağlanmasının ardından Beşiktaş’ı iç transferde yoğun bir mesai bekliyor. Kartal’da sözleşmeleri biten Utku, Atiba, Gökhan Töre, Montero, Rosier, Mensah, Ghezzal ve Cenk Tosun konusunda Yalçın’ın raporu doğrultusunda görüşmelere başlanacak. (HÜRRİYET)

#Salih Uçan #Beşiktaş #Transfer
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası