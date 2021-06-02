Beşiktaş'ta transfer hareketliliği! Öncelik Sergen Yalçın'da...

Beşiktaş yönetimi yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Önceliğini sözleşmesi biten kiralık oyunculara vermeyi düşünen siyah beyazlılar, sonrasında ise dış transfer için temaslarını yoğunlaştıracak.

Yönetimin hedefi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalayıp, transfer politikasını birlikte şekillendirmek.

Tarafların, bir iki gün içinde bir araya gelmesi bekleniyor. Ardından her fırsatta Beşiktaş’ta kalmak istediklerini dile getiren Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier ile ilgili çalışmalar da hız kazanacak.

2 oyuncu ile ilgili hareket planı belirlenecek.

Forvete takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar için teknik direktör Sergen Yalçın’ın görüşü alınacak.

Deneyimli çalıştırıcı, Kamerunlu golcünün kalmasını isterse; Aboubakar ile bir kez daha görüşülerek şartlar zorlanacak.

Ancak 29 yaşındaki oyuncuyla şimdiye kadar yapılan temaslardan sonuç çıkmadı.

Aboubakar’ın yüksek maaş istemesi, görüşmeleri tıkadı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bu konuda kararlı olduğu ve belirlediği maaş ortalamasının üstüne çıkmak istemediği gelen haberler arasında.

Bu arada Salih Uçan ile geçtiğimiz günlerde anlaşma sağlayan Beşiktaş, resmi transfer dönemi başladığında başarılı futbolcuya imza attıracak.

Kenan Karaman ile da ilgilenen siyah beyazlılar, bonservisi elinde olan oyuncunun temsilcisiyle önümüzdeki günlerde görüşecek. (TRT SPOR)