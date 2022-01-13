Miguel Peiro Montanana Beşiktaş 'a geri dönüyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde atletik performans ekibinin başında yer alan Miguel Peiro Montanana ile tekrar anlaşma sağlandı.

İspanyol kondisyoner Önder Karaveli'nin ekibinde yer alacak.

Kariyerinde daha önce Valencia'da Hector Cuper ve Atletico Madrid'de Simeone ile görev yapan Montanana Güneş ile birlikte Bursaspor ve Beşiktaş'ta çalışmıştı.

İspanyol kondisyoner son olarak Samet Aybaba dömende Adana Demirspor'da görev almıştı. (FANATİK)