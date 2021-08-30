Beşiktaş'ta Teixeira ve Batshuayi mutluluğu

Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep FK (0-0) ve Karagümrük’le (1-0) karşılaştığı Süper Lig’in ilk üç haftasını 7 puanla kapatan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın hem oynanan futboldan hem de toplanan puanlardan memnun olduğu ortaya çıktı. Siyah-beyazlı teknik adamın özellikle yeni transferlerden Alex Teixeira ve Michy Batshuayi’nin yaptığı katkıdan büyük mutluluk duyduğu aktarıldı.

Karagümrük maçından sonra yardımcılarıyla yaptığı toplantıda takımın henüz yüzde 100 hazır olmamasına rağmen iyi futbol oynarken, üç müsabakada da kalesini rakiplerine kapattığını kaydeden Sergen Yalçın, özellikle Batshuayi ile Alex Teixeira’nın ilerleyen haftalarda daha fazla katkı vereceğini dile getirdi. Bu sezon yapılan transferler için yönetime teşekkür eden Yalçın, Batshuayi ve Teixeira’nın kadroya katılımıyla üçüncü bölgede çok daha güçlü hale geldiklerinin altını çizdi.

Yönetim de umutlu

Rosier ve Ghezzal’ı takımda tutma operasyonu kadar Batshuayi ve Teixeira transferlerini de çok önceden planlayan ve süreci iyi yöneten Beşiktaş Yönetimi de en az teknik patron Sergen Yalçın kadar geleceğe umutla bakıyor. Siyah-beyazlı takımın gelişim ve dönüşüm içinde olduğunu değerlendiren yöneticiler ilerleyen süreçte oynanan futbolun daha iyi noktaya ulaşacağını düşünüyor. Beşiktaş geçen sezon lige olumsuz bir başlangıç yapmasına rağmen haftalar ilerledikçe herkesin takdir ettiği bir takım haline gelmişti.

Brezilya’da yankı buldu

Fatih Karagümrük maçında Alex Teixeira’nın attığı gol, ülkesi Brezilya ve uzun yıllar top koşturduğu Ukrayna’da da yankı yarattı. Bu iki ülkedeki internet sitelerinde, yetenekli oyuncunun kaleci Viviano’yu avladığı golün görüntülerine yer verilirken, Beşiktaş’taki dönemine güzel bir başlangıç yaptığı aktarıldı. (MİLLİYET)