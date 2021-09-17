"Beşiktaş'ta tarih yazmak istiyorum"

Siyah beyazlıların sambacısı Josef de Souza, gelecek planları ve Şampiyonlar Ligi şanslarına dair ifadelerde bulundu. Grupta ilk karşılaşmada mağlup olmalarına rağmen umutlu olduklarını dile getiren orta saha oyuncusu "Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki beklentisi çok yüksek. Buraya gelmek için çok uğraştık. Taraftarların büyük beklentileri var. Amacımız mümkün olduğunca ileri gitmek. İmkanlarınız varken hayal kuruyoruz. Savaşmaya devam edeceğiz" dedi. "Geçen sene taraftarsız şampiyon olmayı başardık. Taraftarımız olsaydı daha kolay olacağından şüphem yok" ifadelerini kullanan Josef şöyle devam etti: Artık statta yüzde 50 kapasite ile oynayabiliyoruz. Biz de bu gücü baskı oluşturmak için kullanmaya çalışacağız...

Başarılı oyuncu ayrıca, “Türkiye'de pandemi, dikkatli olarak ve bu yeni gerçekliğe uyum sağlamaya çalışarak geçti. İşyerlerinin açılmasıyla daha iyiye gidiyor. Bu da mutlu olmamıza yardımcı oluyor. Taraftarların dönüşü ile daha da büyüdü. Türkiye, maske gibi bazı kısıtlamalarla bile Avrupa ülkelerinin yaptıklarını iyi takip ediyor. Zaten aşının her iki dozunu da aldım. Bundan gerçekten çok mutluyum. Umarım bir an önce herkes aşı olur da hayatımıza geri dönebiliriz" dedi.

Beşiktaş'tan vazgeçmem

Sambacı, Beşiktaş'taki geleceğiyle ilgili de şöyle konuştu:

Sözleşmemin bitmesinde daha iki yıl var. 32 yaşındayım, 34 yaşında özgür olurum. Ama Beşiktaş ile özdeşleştim. Kulüpte sadece bir yılım oldu. 3 yılımı Fenernbahçe’de geçirdim. Şimdi kulüple, taraftarlarla çok özdeşleştirildim. Burada devam etmek ve tarih yazmak için büyük bir arzum var. Çok seviliyorum ve geri dönmek için çok iyi bir fırsat verilmedikçe başka hiçbir durum için bundan vazgeçmem.

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