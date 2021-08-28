Beşiktaş'ta taraftarlara deplasman uyarısı
Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund, Ajax ve Sporting Lisbon ile yanı grupta mücadele edecek olan Beşiktaş'ta taraftarlara deplasman uyarısı yapıldı.
GÜNDEM 28.08.2021 - 13:51 28.08.2021 - 13:53 Kartal Bakışı
Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri boyunca deplasman takımı taraftarlarının stadyumlara girişlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında izin vermeyen UEFA’nın, deplasman takımı taraftarlarının grup aşaması ve eleme turlarında tribünde yer alıp almamaları ile ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması beklenmektedir.
Bu doğrultuda, Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki deplasman maçları için toplu veya münferit olarak seyahat etmeyi planlayan taraftarlarımıza UEFA’nın konuyla ilgili nihai kararını beklemelerini önemle tavsiye ederiz.
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