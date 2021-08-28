Beşiktaş'ta taraftarlara deplasman uyarısı

Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2021-22 sezonu Şampiyonlar Ligi elemeleri boyunca deplasman takımı taraftarlarının stadyumlara girişlerine Covid-19 tedbirleri kapsamında izin vermeyen UEFA’nın, deplasman takımı taraftarlarının grup aşaması ve eleme turlarında tribünde yer alıp almamaları ile ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşması beklenmektedir.

Bu doğrultuda, Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki deplasman maçları için toplu veya münferit olarak seyahat etmeyi planlayan taraftarlarımıza UEFA’nın konuyla ilgili nihai kararını beklemelerini önemle tavsiye ederiz.