Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un arkasında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasına devam ediyor. Sezon sonu için Benfica'dan Gedson Fernandes'e imza attıran siyah beyazlılarda kaptan Atiba Hutchinson kararını verdi.

Atiba, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü

Beşiktaş ile 9. sezonunu oynayan 39 yaşındaki Kanadalı oyuncu, yeni sezon için planlamasını sürdüren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ile görüştü. Görüşmede iki tarafta düşüncülerini birbirine aktardı.

Atiba: "1 yıl daha devam etmek istiyorum"

Siyah beyazlı formayla yaşadığı 3 şampiyonlukla Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu olan Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbola devam etmek istediğini ve kendisinde o gücü bulduğunu söyledi.

"Beşiktaş ve Kanada çok önemli"

Siyah beyazlıların önereceği her şartı kabul edeceğini belirten Atiba, "Benim için Beşiktaş ve Kanada Milli Takımı çok önemli. 1 yıl daha devam etmek istiyorum. Önereceğiniz bütün şartları kabul ediyorum" ifadesini kullandı.

Beşiktaş olumlu bakıyor

Edinilen bilgiye göre Beşiktaş, kaptan Atiba Hutchinson'un gelecek sezonun kadrosunda bulunmasına olumlu bakıyor. Atiba'nın yeni gelecek yabancı oyunculara rol model olması bekleniyor. Beşiktaş, Kanadalı oyuncuyu futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda değerlendirmek istiyor.

Antrenmanlara geç başlaması sorun oluyordu

Atiba Hutchinson geçtiğimiz yıllarda hep 1 yıllık sözleşme imzalarken, anlaşmanın geç yapılması nedeniyle kadroya geç katılıyordu. Gelecek sezon TFF kuralları gereği kadrosunda 12 yabancı bulunduracak Beşiktaş, transferlerini tamamlamayı ve kampı tam kadro yapmayı hedefliyor.

Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı oyuncusu

Siyah beyazlı formayla 316 maça çıkan Atiba Hutchinson, Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor. Kanadalı futbolcu, Beşiktaş'ta 26 kez gol sevinci yaşarken 34 asist yaptı. Atiba, bu sezon Süper Lig'de 16, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maçta ve TFF Süper Kupa finalinde oynadı. Ligde, Türkiye Kupası'nda ve Süper Kupa'da 1 gol attı. (AJANSSPOR)