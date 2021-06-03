Beşiktaş'ta stoper transferi! Steven Caulker’a resmi teklif
Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ediyor. Stoper bölgesi için Caulker'a teklif iletildi.
Vida ve Welinton'dan sonra takıma 3. stoper arayan Beşiktaş, Alanyaspor ile sözleşmesi biten Steven Caulker'la ilgileniyor.
Alanyaspor ile sözleşmesi biten Salih Uçan ile görüşmelere devam eden siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın’ın verdiği rapor doğrultusunda aradığı stoperi de yine Alanyaspor’da buldu. Beşiktaş yönetimi, kulübüyle sözleşmesi sona eren İngiliz stoper Steven Caulker’a resmi teklifini iletti.
Siyah-beyazlı formayı giymeye oldukça yakın olan 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi ilk transferi olmaya en yakın aday.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 32 karşılaşmaya çıkan Caulker, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Beşiktaş geçen sezon başında da Alanyaspor’dan stoper Welinton ile sol bek N’Sakala’yı kadrosuna katmıştı. (BEIN SPORTS)
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