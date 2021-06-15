Beşiktaş'ta stoper için liste kabarık

Siyah-beyazlılar stoper bölgesine en az iki isim dahil etmek istiyor. Bu doğrultuda 4 oyuncu öne çıkıyor. Bunlar boşta olan Medhi Benatia, Romalı Juan Jesus, Konya'dan Abdülkerim Bardakçı ve G.Birliği'nden Arda Kızıldağ...

Benatia bonservisi olmaması nedeniyle listeye alınsa da oyuncunun yaşı (34) transferi soru işareti haline getiriyor. Yönetim, Roma'da istediği şansı alamayan Juan Jesus (30) ile de temaslarını sürdürüyor. Kulübü ile sözleşme yenilemeyen Jesus'a 1.5 milyon euro imza parası, 1 milyon euro da maaş teklif edildiği gelen haberler arasında.

Yerli isimler Abdülkerim Bardakçı ve Arda Kızıldağ konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncularla anlaşmaya varan siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Abdülkerim için bu hafta Konyaspor'la görüşüp el sıkışması ön görülüyor.

Küme düşen G.Birliği'nden ayrılmak isteyen Arda'ya ise 'bonservisini al gel' çağrısı yapıldığı belirtilirken, oyuncunun kulübüyle ipleri koparması bekleniyor. 22 yaşındaki Arda'yı geleceğe yatırım olarak da düşünen Beşiktaş, gelecekte oyuncudan kar etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlı kulüp, bu 4 adaydan 2'siyle kesin olarak anlaşacak.

Beşiktaş'ın bir süredir yakından ilgilendiği Chidozie Awaziem'i imza aşamasına getirdiği belirtilirken, dün ise tam tersi bir iddia duyuldu. 24 yaşındaki oyuncunun kulübü Porto'nun Awaziem'i 5 milyon euro karşılığında geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Bovista'ya sattığı ileri sürüldü. Fakat bir yandan da Portekiz basını, Beşiktaş ısrarlarına devam ederek oyuncunun 4.4 milyon euro karşılığı siyahbeyazlılara geleceği ifade edildi.

İskoçların hedefi G.Saray ile Beşiktaş'ın birbirine kırdırarak fiyat artırmak... Daha önce Hibs'te forma giyen Ryan Porteous'u, Galatasaray'a yazan İskoç basını, 22 yaşındaki İskoç stoperi dün de Beşiktaş'a münasip gördü. "Hibs'in yıldızı için Galatasaray'dan sonra Beşiktaş da yarışa katıldı" denildi. (FOTOMAÇ)