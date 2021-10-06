Beşiktaş'ta sözleşme kararı! 'Gençlerin önünü açmamız lazım'

Sezon başından bu yana üst üste gelen sakatlık haberiyle uğraşan Beşiktaş buna rağmen 8 maçta aldığı 5 galibiyet ve 2 beraberlikle ligin 3. sırasında yer alıyor.

Bu süreçte ilk 11 çıkarmaktan bile büyük problemler yaşayan, alt yapı futbolcuları dahil tüm futbolcularından katkı almaya çalışan Beşiktaş yıldız isim ile ilgili problem yaşıyor.

Sezonun ikinci yarısı başlamadan önce Cyle Larin ile yeni bir sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş Yönetimi, Kanadalı oyuncunun menajerine asla taviz vermeme kararı aldı.

Vincent Aboubakar’ın menajerinin açtığı yoldan yürünmek istenmesi nedeniyle, Larin’le yürütülen görüşmelerde sorun yaşayan siyah-beyazlıların, kendi aralarında yaptıkları son durum değerlendirmesinde, golcü futbolcunun yıllık garanti ücretinde küçük bir iyileştirmeye daha gidilmesi konusunda fikir birliğine vardıkları belirlendi.

Önümüzdeki sezon ilk 11’de en az dört Türk futbolunun yer alacak olması nedeniyle yabancı oyuncularla yüksek kontratlar yapmaya sıcak bakmayan siyah-beyazlı yönetimin kendi koşullarıyla Cyle Larin’le sözleşme uzatmanın hesaplarını içinde olduğu aktarıldı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM

"Larin konusunda kararlı olan Beşiktaşlı idarecilerin, “Bizim bundan sonra Güven, Can, Ersin, Rıdvan, Berkay ve hatta sahalara dönünce Hasic gibi gençlerin önünü açmamız lazım" dedi.

"Bu takımda hiç kimse vazgeçilmez değil. Kimse Beşiktaş’tan büyük değil. Bu takımdan gidenlerin tekrar Beşiktaş’ta oynamak istediklerini biliyoruz”

LARİN'LE GÖRÜŞMELER BAŞLAMIŞTI

Beşiktaş formasıyla geçen sezon 44 maça çıkıp 22 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek çifte şampiyonluğa önemli bir katkı yapan Cyle Larin’le transfer sezonunun bitimi sonrasında yeni sözleşme görüşmeleri başlamıştı.

SOL KANATTA REKABET

Öte yandan teknik heyetin son 2 maçta attığı 3 golle alkış toplayan Güven Yalçın’a sol kanatta daha fazla şans vereceği öğrenildi. Larin, Güven ve N’Koudou arasında sol kulvarda yaşanan rekabetten memnun olan Sergen Yalçın’ın üç oyuncuyu da dönüşümlü olarak değerlendireceği kaydedildi.

DORUKHAN'DA DA YAŞANMIŞTI

Kartal’da benzer bir süreç, Dorukhan Toköz için yaşanmıştı. Geçen sezon ilk 10 maçının 9’una ilk 11’de başlayan Dorukhan, sözleşme uzatmama kararı alması sonrasında görev yaptığı 21 mücadelenin 17’sinde sonradan oyuna dahil olmuştu. (MİLLİYET)