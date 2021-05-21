Beşiktaş'ta Sörloth sesleri! Kartal, Leipzig ile görüşecek!

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan şampiyon Beşiktaş'ta bilindik bir isim gündeme geldi. Almanya'da hayal kırıklığı yaşayan Alexander Sörloth'u gündemine alan Beşiktaş, RB Leipzig ile temasa geçecek.

TRT Spor'da yayınlanan İleri 3'lü programında aktarılan habere göre Beşiktaş, eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u kiralamak için Alman ekibi RB Leipzig ile görüşmelere başlayacak.

Forvet konusunda yeni sezonda daha sağlam adımlar atmak isteyen siyah-beyazlıların, Sörloth için yapılacak görüşmeden sonra diğer alternatiflere yöneleceği aktarıldı.

Trabzonspor'da üst düzey bir performans gösterip Leipzig'in yolunu tutan Norveçli golcü, Alman ekibinde beklentileri karşılayamadı ve 36 maçta sadece 6 gol kaydedebildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi forvet transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "En az Aboubakar kadar biri lazım, bir de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız, bu yüzden forvet konusunda bu sene farklı bakacağız" ifadelerini kullanmıştı.