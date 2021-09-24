Beşiktaş'ta şok üstüne şok! Pjanic sakatlandı ve oyuna devam edemedi

Eksik oyuncular nedeniyle İzmir'e 11 eksikle giden Beşiktaş, Miralem Pjanic'i de sakatlığa kurban verdi.

FUTBOL 24.09.2021 - 20:40 24.09.2021 - 21:43 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta şok üstüne şok! Pjanic sakatlandı ve oyuna devam edemedi

10 futbolcuyu sakatlık nedeniyle kullanamayan Beşiktaş'ta Valentin Rosier de cezası nedeniyle Altay deplasmanında görev yapamamıştı.

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Altay karşısında maça ilk 11'de başlayan Miralem Pjanic sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Yıldız futbolcunun sakatlığıyla Beşiktaş'ta sayı 11'e yükseldi.

31. dakikada oyundan çıkan Miralem Pjanic yerini Güven Yalçın'a devretti.

#pjanic #Beşiktaş #Sakat
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