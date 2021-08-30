Beşiktaş'ta şok sakatlık! Alex Teixeira...

Beşiktaş kulübü Alex Teixeira hakkında açıklama yaptı. Karagümrük maçı sonrasında MR görüntülemesi neticesinde Brezilyalı yıldızda sakatlık tespit edildiği kamuoyu ile paylaşıldı.

FUTBOL 30.08.2021 - 13:36 30.08.2021 - 13:39 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Alex Teixeira...

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Sporting Lisbon deplasmanda berabere kaldı

Sporting Lisbon deplasmanda berabere kaldı

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

#Beşiktaş #Alex Teixeira #Sakatlık
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası