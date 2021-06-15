Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın imzası için son aşama!

Lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş’ta artık tüm gözler Sergen Yalçın’a çevrildi. Siyah-beyazlılarda yönetimin henüz kontrat imzalamadığı Sergen Yalçın, artık kulüpten son adımı bekliyor.

Şu ana kadar Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşen ve kendisini bir sene daha Beşiktaş Teknik Direktörü yapacak olan sözleşme görüşmelerinde ortak bir noktaya gelindiği bildirildi.

Deneyimli hocanın bugüne kadar yeni sezonun kadrosu konusunda çok hassas olduğu öğrenildi. Maddi konuları çok ön planda tutmayan 48 yaşındaki teknik adamın basında çıkan transferlerde tek yetkili haberlerinin aksine, Beşiktaş’a katkı sağlayacak her oyuncuya onay verebileceğini yönetime ilettiği kaydedildi. Takımdan giden oyuncuların olduğunu da göz önünde bulunduran Sergen Yalçın’ın özellikle iki golcü, bir orta saha, iki stoper, iki kanat oyuncusu istediği aktarıldı.

Ek olarak da kiralık sözleşmeleri biten Rosier ile Ghezzal’in takımda kalmasını istediği belirtildi. Yönetime böyle bir rapor veren Sergen Yalçın’ın maddi konularda ise görüşmeleri tıkayan bir pozisyonda olmadığı ortaya çıktı. Aksine yönetimden artık daha somut bir adım bekleyen başarılı çalıştırıcı hemen işe koyulmak istiyor. Sergen Yalçın’ın yakın çevresine “Seneye yapacak çok işimiz var. Bir an önce başlamamız gerek” dediği öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi var

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın sözleşme görüşmelerinde kadro planlamasını öne tutmasındaki ana faktör Şampiyonlar Ligi oldu. Direkt olarak gruplardan başlayacak siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, işini şansa bırakmak istemiyor.

Aynı anda hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi yarışı verecek olan siyah-beyazlılarda alternatifli bir kadro büyük önem taşıyor. 48 yaşındaki teknik adam sakatlık, kovid-19 riski, yorgunluk gibi faktörleri öne çıkarıyor.

Takvim kolay

Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, sözleşme imzalar imzalamaz hemen takımın yeni sezon için takvimini hazırlayacak. Yeni sezon çalışmalarının başlayacağı günden takımın kamp programına kadar tüm takvim ayarlanacak. Bu konuda sıkıntı yaşanmayacağını bilen siyah-beyazlılar, sözleşme sonrasında hemen gerekli prosedürleri hazırlayacak. (MİLLİYET)