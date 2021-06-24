Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ardından iki imza birden

Teknik direktör Sergen Yalçın'ı uzun süren uğraştan süren ikna eden ve yeniden 1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlı kulüp prensip anlaşmasına vardığı iki oyuncuya resmi imzayı attırıyor.

SANCILI SÜRECİN SONUNDA MUTLU SON

Beşiktaş yönetimi sancılı süreç yaşasa da teknik direktör Sergen Yalçın'la 1 yıllık yeniden anlaşma sağladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ Kartal'a çifte kupa kazandıran 48 syaşındaki teknik adamı yeniden ikna etmeyi başardı.

"SEN BU KULÜBÜN ÖZ EVLADISIN"

Sergen Yalçın ile tam 35 gün süren görüşmelerin ardından anlaşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı teknik adamı, “Senin yerin burası” diyerek ikna etti. Yıllık ücretin ötesinde bazı konularda sıkıntı yaşayan ancak Kartal’dan ayrılmak istemeyen Yalçın’la, Asbaşkan Emre Kocadağ’ın evinde bir araya gelen Çebi’nin, “Sen bu kulübün öz evladısın.

"İNŞALLAH DAHA ÇOK BAŞARILI İMZA ATACAĞIZ"

Seninle çalışmama gibi bir ihtimali hiçbir zaman düşünmedik. İnşallah birlikte daha çok başarılara imza atacağız” dediği aktarıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, kadro yapılanması konusunda da teknik patron Sergen Yalçın’a güvence verdi.

TRANSFER GÜVENCESİ VERDİ

Beşiktaş’ın başında yeni başarılara imza atmak istediğini vurgulayan Yalçın, Başkan Çebi ve Emre Kocadağ’a teşekkür etti. Siyah-beyazlı hocanın, “Benim için kontrattan çok daha önemli şeyler var. En başta geniş bir kadro kurmalıyız. Geçen sezon bunun sıkıntısını çok yaşadık. Biz başarılı olmak zorundayız” dediği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin transferde Sergen Yalçın’ın istediği isimler üzerinde duracağı da ifade edildi.

STOPER, ORTA SAHA VE GOLCÜ

Yalçın ile anlaştıktan sonra takviyeler konusunda atağa kalkan siyah-beyazlı yönetim, önümüzdeki kritik süreçte stoper, orta saha ve golcü transferine ağırlık verecek. Asbaşkan Emre Kocadağ Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı.

İLK İMZA SALİH UÇAN'A

Sözleşmeleri biten Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah’ın gidişiyle orta sahada iki ofansif oyuncuya acil ihtiyaç duyan siyah-beyazlılar bu nedenle ilk resmi imzayı Salih Uçan’a attıracak.

SALİH'TEN SONRA KENAN KARAMAN

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun’la da yollarını ayıran Kartal, Salih’in hemen ardından da Kenan’ı resmen renklerine bağlayacak. Kenan Karaman A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in vazgeçmediği isimlerden.

MONTERO'NUN BOŞLUĞU DOLDURULACAK

Siyah-beyazlılar savunmaya da stoper takviyesi yapacak. Stoper hattında kiralık sözleşmesi biten Montero’nun boşluğunu mutlaka dolduracak olan yönetim, golcü transferinde çok dikkatli davranacak.

ROTA DIEGO COSTA

Cyle Larin ve Güven Yalçın’ın yanına iki yabancı golcü transferi yapılacak. Bu bölge için adaylar ise Diego Costa ve Mitrovic. (MİLLİYET)