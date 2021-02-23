Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sevinci!

Siyah-Beyazlılar’da son haftalarda kulüp gündeminin üst sıralarında yer alan Sergen Yalçın’ın yeni sözleşme konusunda dün ilk görüşme yapıldı. Dün öğle saatlerinde yapılan antrenmanın ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle biraraya gelen Yalçın, teklifi dinledi. Beşiktaşlı idareciler, 2+1 yıllık yeni kontrat ve 8 ile 10 milyon TL arasında değişen maaş teklifini hocaya iletti. Konuyla ilgili olarak resmi adım atılması sebebiyle mutlu olan Yalçın, yeni sözleşme için Başkan Çebi ve yönetimle fikir birliğine vardı.

'İmzayı atmaya her zaman hazırım’

Karşılıklı görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantının finalinde söz alan Sergen Yalçın, “Ligin en iyi futbol oynayan takımıyız. Bu oyunumuzu şampiyonlukla taçlandırmamız şart. Sezon sonuna kadar futbolcuların primlerini ve ödemelerini eksiksiz yapalım. Belirlenen şartlarda ben imzayı atmaya her zaman hazırım” ifadelerini kullandı. İlk görüşmeden pozitif havayla ayrılan tarafların, ilerleyen süreç içerisinde tekrar bir araya girip anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor. (FANATİK)