Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yönetim buluşması! Tarih belli oldu!

Şampiyonluk sonrasında gözünü yeni sezona çeviren Beşiktaş’ta gündem Sergen Yalçın. Sözleşmesi sona eren deneyimli çalıştırıcı ile bu hafta içinde görüşülmesi bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile hem sözleşme hem transfer hem de kamp yeri konusunu görüşecek.

Şampiyonluk sonrasında Beşiktaş yönetimi yaptığı tüm açıklamalarda, 'Sergen Yalçın ile yola devam edeceğiz' mesajını vermişti.

Sergen Yalçın da devam etmeyi istiyor ancak sözleşme şartlarından ziyade kurulacak takımı önemsiyor.

Tecrübeli teknik adam, Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edilecek olması nedeniyle geniş bir kadro talep ediyor.

Geçen sezon kısıtlı bütçe ve kadroyla önemli başarılara imza atan Sergen Yalçın, özellikle hücum hattına en az 2 takviye yapılması konusunda ısrarcı.

Beşiktaş yönetimi 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi düşündüğü Sergen Yalçın’ın yıllık maaşında da artış yapacak. (TRT SPOR)