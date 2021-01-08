Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Beşiktaş, 5 haftalık galibiyet serisiyle puanını 34'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Bu karşılaşmalarda kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 16 kez havalandırdı.

Sezon başından beri futbolcularının bireysel performanslarını artıran teknik direktör direktör Sergen Yalçın, başarının en büyük mimarlarından oldu.

Geçen sezonu Zulte Waregem de kiralık olarak geçiren Cyle Larin, son 2 sezonda ligde 16 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 12 gol atan Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlı ekibin en golcü futbolcusu konumunda.

Ligde rakip ağları 10 kez sarsan 25 yaşındaki futbolcu, Atakaş Hataysporlu Boupendza ile birlikte gol krallığında zirvede yer alıyor. Son 2 sezonda ligde 4 gol atan Aboubakar'ın da 8 golü var.

Oğuzhan Özyakup, 2016-2017 sezonundan sonra ilk kez ligde üst üste 3 maçta skora katkı yaptı. Son 3 lig maçında 2 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, 1 de gol pası verdi.

Rachid Ghezzal ise asistleriyle dikkat çekiyor. 10 Süper Lig karşılaşmasında 6 gol pası veren Cezayirli oyuncu, son 5 sezonda en fazla asist yaptığı dönemi yaşıyor.

10 lig maçında arkadaşlarına 2 gol pası veren Valentin Rosier ise kariyerindeki ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde attı.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir sezonda 2 asist yapan Necip Uysal'ın da bir golü var. (TRT Spor)