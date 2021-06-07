Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 4 futbolcunun üzerini çizdi

Sezonu çifte kupayla noktalayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Mensah, Douglas, Boyd ve Lens ile önümüzdeki sezon devam etmek istemiyor.

FUTBOL 07.06.2021 - 08:09 07.06.2021 - 08:11 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 4 futbolcunun üzerini çizdi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş ’ta iç transferde çalışmalar sürüyor.. Gelecek sezonun kadrosunda düşünülmeyen isimler de belli olmaya başladı. Bu isimler arasında en önemlisi Bernard Mensah...

Satın alınma opsiyonu 5 milyon euro

Geçen sezon 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hes Kablo Kayserispor’dan kiralık olarak transfer edilen Bernard Mensah, büyük bir hayal kırıklığı yaratınca Sergen Yalçın’ın gözünden düştü. Toplam 36 maçta sahaya çıkan ve 1659 dakika süre alan Ganalı futbolcu, müsabaka başına ortalama 46 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Beşiktaş yönetimi, bir yıl daha sözleşmesi olan ve geride bıraktığımız sezonu kadro dışı olarak geçiren Douglas ile de yolları ayırmak için çalışacak. Geçen sezon PAOK maçında sakatlığını bahane ederek oynamak istemeyen Brezilyalı savunmacıyı Sergen Yalçın’ın da talebiyle yönetim kadro dışı bıraktı. Oyuncu, devre arası transferde de gelen hiçbir teklifi kabul etmedi. Douglas, Beşiktaş’tan yıllık 1 milyon Euro maaş alıyor.

Lens ve Boyd transfer listesinde

Beşiktaş, devre arasında Fatih Karagümrük’e gönderdiği Jermain Lens ile Sivasspor’a kiralanan Tyler Boyd ile de yollarını ayırmanın planlarını yapıyor. Bir yıllık mukavelesi bulunan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, bu sezon da kalması halinde 1 milyon 800 bin Euro maaş alacak.

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Siyah - beyazlılardan yıllık 1 milyon Euro ücret alan ABD’li kanat oyuncusu Boyd’un ise 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (MİLLİYET)

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