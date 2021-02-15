Beşiktaş'ta Serdar Saatçi'den iddialı sözler

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunmacısı Serdar Saatçi, Gençlerbirliği ile oynanacak deplasman maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu ve "Ortada bir kupa varsa Beşiktaş o kupanın talibi değil, sahibidir." ifadelerini kullandı.

FUTBOL 15.02.2021 - 16:07 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Serdar Saatçi'den iddialı sözler

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunmacısı Serdar Saatçi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda oldukça iddialı ifadelere yer verdi.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? GS BJK derbi tarihi nedir?

İşte genç futbolcunun açıklamaları:

"Dün doğum günümdü ancak sabah acı bir haberle uyandık. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum."

"Ortada bir kupa varsa Beşiktaş o kupanın talibi değil, sahibidir." (FANATİK)

#Beşiktaş #Serdar Saatçi
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