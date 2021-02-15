Beşiktaş'ta Serdar Saatçi'den iddialı sözler
Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunmacısı Serdar Saatçi, Gençlerbirliği ile oynanacak deplasman maçı öncesi iddialı açıklamalarda bulundu ve "Ortada bir kupa varsa Beşiktaş o kupanın talibi değil, sahibidir." ifadelerini kullandı.
FUTBOL 15.02.2021 - 16:07 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunmacısı Serdar Saatçi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda oldukça iddialı ifadelere yer verdi.
İşte genç futbolcunun açıklamaları:
"Dün doğum günümdü ancak sabah acı bir haberle uyandık. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum."
"Ortada bir kupa varsa Beşiktaş o kupanın talibi değil, sahibidir." (FANATİK)
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