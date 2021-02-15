Beşiktaş'ta Serdar Saatçi'den iddialı sözler

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Mücadele öncesi Beşiktaş'ın 18 yaşındaki savunmacısı Serdar Saatçi, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda oldukça iddialı ifadelere yer verdi.

İşte genç futbolcunun açıklamaları:

"Dün doğum günümdü ancak sabah acı bir haberle uyandık. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum."

"Ortada bir kupa varsa Beşiktaş o kupanın talibi değil, sahibidir." (FANATİK)