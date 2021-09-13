Beşiktaş'ta savunma alarmı!

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan futbolcuları Domagoj Vida ve Alex Teixeira’nın sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş Kulübü dün açıklama yaptı.

Başarılı Hırvat stoper Vida’nın, ayak iç adale grubunda ve taban altı bağ dokusunda ödem ile zorlanma tespit edildiği ifade etti.

Vida’nın 1 ay sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Teixeira’nın ise uyluk arka adalesinde gerilme saptandığı aktarıldı.

Başarılı oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme sonrasında Kara Kartal’ın çarşamba günü Vodafone Park’ta oynayacağı Dortmund mücadelesindeki savunma kurgusunun nasıl olacağı merak konusu oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın, bu mücadele öncesinde yapılacak takım çalışmalarında; Welinton-Montero ve Welinton-Necip ikilisini deneyip kararını vereceği öğrenildi.

Teixeira’nın yokluğunda ise orta saha ikilisinin Pjanic ve Atiba’dan oluşması planlanıyor.

(FANATİK)