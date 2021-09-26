Beşiktaş'ta sakatlıklar için harekete geçildi! Çim firması ile görüşülüyor

Beşiktaş'ta sakatlıklarla ilgili son dakika haberi gelmeye devam ediyor. Altay maçına eksiklerle çıkan Beşiktaş, aynı maçın ardından Pjanic, Atiba, Salih Uçan ve Oğuzhan'ı da kaybetti.

BEŞİKTAŞ'A ÜST ÜSTE KÖTÜ HABERLER

Altay maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş, 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybetti. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş'ta maçın ardından üst üste sakatlık haberleri geldi. Maçın 32. dakikasında Pjanic sakatlanarak oyundan çıktı. Altay maçında savunmada oynayan Atiba'nın maç sonunda adalesinde ağrı hissettiği açıklandı.

PJANİC VE ATİBA'DAN SONRA 2 OYUNCUNUN DAHA SAKATLANDIĞI AÇIKLANDI

Beşiktaş'a Atiba'dan sonra Oğuzhan Özyakup'un ve dizine darbe alan Salih Uçan'ın da ağrılar hissetiği ve sakatlandığı açıklandı.

SAKATLIKLARI SEBEBİ ANTRENMAN SAHALARI MI?

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlıklar sonrası Vodafone Park'ın zemini sorgulanırken yönetimle çim firması arasında toplantılar devam ediyor. Firmanın zemini milli arada düzelteceğini taahhüt ettiği belirtildi.

TEK PROBLEM ZEMİN Mİ?

Çok sayıda sakatlığın tek sebebi zemin olarak görülmüyor ancak Beşiktaş'ın sadece stadında değil tesislerinde de aynı problem yaşanıyor.

YETERLİ DÜZEYDE ZEMİN YOK ŞİKAYETİ

Siyah beyazlıların antrenmanlarını yaptığı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çalışma sahalarında yeterli düzeyde bir zemin olmadığı, bu konuda da şikâyetlerin bulunduğu ifade edildi.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET TOPLANIYOR

Yönetimin teknik heyetle bir araya gelerek son durumu değerlendireceği ve sakatlıklara yönelik bilimsel çalışma yapılacağı kaydedildi.

BATSHUAYİ VE LARİN DÖNÜYOR

Ajax maçında Batshuayi ve Larin'in dönüşüne ise kesin gözüyle bakılıyor. Kartal'da en büyük sıkıntı savunma ve orta saha hattında olduğu için gözler stoperlerden birinden gelecek iyi haber ve Salih ve Oğuzhan'ın durumuna çevrildi.

Kalecilerden birisinin görev yapacağı düşünüldüğünde elinde 9 tane sağlam adam kalan teknik direktör Sergen Yalçın, 11'i kurmakta büyük güçlük çekiyor.

SAKATLIĞI OLMAYANLAR

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Mert Günok

Defans: Rosier, Rıdvan Yılmaz, N'Sakala, Serdar, Umut Meraş

Orta saha: Josef de Souza, Can Bozdoğan, Gökhan Töre

SAKATLARIN DURUMU

BATSHUAYI: Adana Demirspor maçında dizi esnemişti. Güçlü kas yapısı sayesinde Ajax maçına dönüşü hızlandı. Salı günü sahada olacak.

GHEZZAL: Adale sakatlığı yaşayan 29 yaşındaki oyuncunun sıkıntısı devam ediyor. Hollanda'ya götürülüp götürülmeyeceği bugün yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

NECİP: Darbeye bağlı problem yaşayan Necip Uysal, dün idmana çıktı ancak ağrı hissedince yarıda bıraktı. Tecrübeli futbolcu Ajax maçında takımdaki yerini alamayacak.

LARIN: Kanadalı forvetin hızla iyileştiği ve Şampiyonlar Ligi'nde 11'de yerini alacağı kaydedildi.

OĞUZHAN: Sağ arka adalesinden sakatlandı. Forma giyme ihtimali yüksek.

PJANIC: Boşnak yıldız, uyluk arka adalesindeki gerilme ve ödem nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.

ATİBA: Uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem var. Ajax ve Sivas maçlarında olmayacak.

VIDA: Taban sakatlığı yaşayan Hırvat stoperin oynama ihtimali %1 bile değil.

WELINTON: Brezilyalı stoperin yaşadığı sıkıntının birkaç gün içerisinde geçeceği belirtildi. Ancak Ajax maçında yer alma ihtimali çok düşük.

MONTERO: KOVİD-19'a yakalan İspanyol stoper, kesin olarak kadroda yer alamayacak.

MEHMET TOPAL: Milli ara sonrası dönecek. Hollanda'ya gidecek kafilede olmayacak.

N'KOUDOU: Sakatlık sürecinin daha kısa olması bekleniyordu. Ajax maçına da yetişmiyor.

ALEX TEIXEIRA: Çalışmalara başladı ancak çok fazla eksiği bulunuyor.

KENAN KARAMAN: Sol el 2. parmağında kırık tespit edildi. Alçıyla oynayabilecek. (SABAH)