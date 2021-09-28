Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor! Şimdi de Umut Meraş

Sakatlık kabusu ile boğuşan Beşiktaş'ta Umut Meraş'tan da kötü haber geldi. Milli oyuncu Ajax maçının ikinci yarısında sakatlandı ve yerine genç oyuncu Berkay girdi.

FUTBOL 28.09.2021 - 21:56 28.09.2021 - 22:00 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor! Şimdi de Umut Meraş
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Sergen Yalçın: Mücadeleden memnunuz ancak skordan memnun değiliz

Sakatlık kabusu yaşayan, Welinton Souza, Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Necip Uysal, Rachid Ghezzal, Kevin N’Koudou, Alex Teixeira, Cyle Larin, Javier Montero ve Güven Yalçın’dan yoksun Ajax maçına çıkan Beşiktaş 'a bir kötü haber de Umut Meraş'tan geldi. 

25 yaşındaki sol bek, karşılaşmanın 73. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Berkay Vardar'a bıraktı. 18 yaşındaki Berkay Vardar, profesyonel seviyedeki ilk maçına Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktı. (FANATİK)

#Beşiktaş #Ajax #umut meraş
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