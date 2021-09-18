Beşiktaş'ta sakatlık kabusu devam ediyor

Siyah Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan, Welinton, Domagoj Vida, Umut Meraş, Kevin N'Koudou ve Alex Teixeira, maç kadrosunda yer almamış, Valentin Rosier de maça saatler kala kadrodan çıkarılmıştı.

Siyah Beyazlı ekibe bir kötü haber de Necip Uysal'dan geldi. Karşılaşmanın henüz başında sakatlık yaşayan Necip, oyuna devam etmek istedi. Bir süre daha sahada kalan ve kendisini deneyen tecrübeli oyuncu, oyuna devam edemedi.

21. dakikada kenara gelen Necip'in yerine Pjanic girdi. Bu değişikliğin ardından sağ beke Mehmet Topal geçti. Ancak devrenin sonuna doğru Mehmet Topal da sakatlandı ve yerine Rıdvan Yılmaz oyuna girdi. (FANATİK)