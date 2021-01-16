Beşiktaş'ta rota Almanya! Hedefte 3 isim!

Beşiktaş yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvarken, adımlarını da atmaya başladı. Ara transferde istediği isimlere yoğunlaşacak olan Kartal, bazı isimler için ise sezon sonunu da bekleyebilir. Transfer Komitesi Başkanı Erdal Torunoğulları, Almanya'ya giderek resmi temaslara da başlayacak.

İşte Kartal'ın hedefindeki 3 isim:

KENAN KARAMAN: Santrfor transferinde bir numaralı hedef Mario Mandzukic'te işin çıkmaza girmesiyle rotayı F.Düsseldorf'ta oynayan Kenan Karaman'a kıran Beşiktaş yönetimi, kulübünün istediği 650 bin Euro'yu aşağı çekmek istiyor.

SALIH ÖZCAN: Köln ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Salih'i geçtiğimiz yıldan bu yana takip eden siyah-beyazlılar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Daha önce oyuncu ile kurulan temaslar olumlu sonuçlanırken, bu kez Erdal Torunoğulları transferi de resmen tamamlamayı planlıyor.

AHMED KUTUCU: Son olarak Schalke'den ayrılmayı düşünen milli futbolcu Ahmed Kutucu için de Kenan'ın durumuna göre bir transfer görüşmesi gerçekleştirilecek. Kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması gündemde.

Kenan Karaman

17 kez A Milli olan başarılı futbolcu, toplam 42 defa milli takımda görev yaptı.

Ahmed Kutucu

20 yaşındaki genç forvet, 2'si A Milli olmak üzere Türk milli takım formasını 11 defa giydi.

Salih Özcan

Almanya U15'ten U21 Milli Takımı'na kadar 7 farklı yaşta forma giyen orta saha oyuncusu 57 kez milli oldu.

(Sabah)