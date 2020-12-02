Beşiktaş'ta Rosier operasyonu

Beşiktaş sezon başında Sporting Lizbon’dan 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier’in bonservisini almak için harekete geçiyor.

Fransız sağ bek forma giydiği tüm maçlarda hırsı, çabukluğu ve hücuma verdiği destekle alkışları toplarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın güvenini kazandı. Yalçın’ın, siyah-beyazlı yöneticilerle özel bir görüşme yaparak, Rosier’in bonservisinin alınmasını istediği ortaya çıktı.

24 yaşındaki Fransız futbolcunun performansından çok memnun olduğunu aktaran deneyimli teknik adamın, “Rosier benim beklentimin de üzerinde bir futbol oynuyor. Böyle genç ve yetenekli oyuncuları bulmak kolay değil. Mümkünse en kısa sürede bonservisini almamız lazım. Rosier, Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet edecek kalitede bir isim” diye konuştuğu aktarıldı.

Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu konusunda teknik patron Sergen Yalçın’la tamamen aynı görüşte olduğu ve kısa süre içinde Sporting Lizbon’la bonservis görüşmelerine başlanacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın mali tablonun izin vermesi halinde Rosier’in bonservisi için Portekiz kulübüne 2-3 milyon euroluk bir teklif yapacağı ileri sürüldü.

Sporting Lizbon, Rosier’i geçen yıl 5 milyon euro bonservis karşılığında Fransız ekibi Dijon’dan kadrosuna katarken 2024’e kadar geçerli sözleşme imzalatmıştı. Başarılı futbolcuyu sezon başında Beşiktaş’a kiralayan Portekiz ekibi, siyah-beyazlı kulübe zorunlu veya performansa bağlı satın alma opsiyonu vermemişti.

Kaynak: Milliyet