Beşiktaş'ta Rosier için pazarlık ortaya çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan da elindeki kiralık oyuncuları kadrosunda tutmanın yollarını arıyor. Bu isimlerin başında da Valentin Rosier geliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin sezon başında 200 bin euro karşılığında kiralanan 24 yaşındaki Fransız sağ bek için Sporting Lizbon’la kıran kırana pazarlıklar yaptığı belirlendi.

Kartal’ın, Sporting’le 2024’e kadar sözleşmesi bulunan Rosier’in bonservisi için 2,5-3 milyon euro düzeyinde bir teklifte bulunduğu ifade edildi.

Portekiz ekibinin 2019’da Dijon’dan 5 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Rosier için son olarak 3,5 milyon euroya indiği kaydedildi.

Sporting’in, 2024’e kadar kontratının bulunması, yaşının genç olması ve Beşiktaş forması altında sergilediği başarılı performans nedeniyle 3,5 milyon euronun altına inmediği belirtildi.

Beşiktaş’ın Sporting’e yaptığı son teklifin içinde başarı bonuslarının da bulunduğu öğrenildi.

Buna göre siyah-beyazlı takımın ligde şampiyon olması veya Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde Portekiz ekibine 1 milyon euro tutarında ekstra ödeme yapılmasının önerildiği vurgulandı.

Beşiktaş forması giymekten büyük mutluluk duyan ve kısa sürede herkesin takdirini kazanan Valentin Rosier’in ise kariyeriyle ilgili karar vermek için sezon sonunu beklediği ortaya çıktı.

Genç futbolcunun siyah-beyazlı takımda kalmaya çok sıcak baktığı ancak kesin kararını lig bittikten sonra vereceği aktarıldı. (MİLLİYET)