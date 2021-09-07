Beşiktaş'ta proje transferleri sürecek

Siyah beyazlı kulüp için genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin sürdürüleceği ifade edildi.

GÜNDEM 07.09.2021 - 10:51 07.09.2021 - 16:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta proje transferleri sürecek

Beşiktaş’ın kaynak düzeninden sorumlu yönetici Fırat Fidan ve alt yapının başına getirtilen Mehmet Ekşi’nin yaptığı planlama çerçevesinde, genç yetenekleri siyah-beyazlı kulübe kazandırma projesinin devam edeceği öğrenildi.

Dünyada 2021'in kralı Larin

Dünyada 2021'in kralı Larin

Son olarak Gölcük’ten 15 yaşındaki Enes Cinemre’yi kulübe kazandıran yönetim, önümüzdeki günlerde yabancı ve yerli genç yetenekleri de öz kaynak düzenine dahil edecek.

Cinemre’nin yeteneğini beğenen Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da, bu tür projelere destek olduğu belirtilirken, Mehmet Ekşi’nin ise gençlerin fiziksel gelişimi üzerinde çok durduğu bildirildi.

(MİLLİYET)

#Beşiktaş #genç yetenekler #Transfer #proje transfer
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası