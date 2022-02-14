Bu sezon zirveden de uzak kalan Beşiktaş , ra transfer döneminde sessiz kaldı. Gedson Fernandes'in bonservisini alan Karta, oyuncuyu önümüzdeki sezondan itibaren oynatacak.

Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Miralem Pjanic ile yola devam etmeyi düşündüğünü ifade etmiş, Boşnak futbolcu da kalmak istediğini belirtmişti. Ancak son dönemde performansı düşüşte olan tecrübeli yıldızın maliyeti kararsızlık yarattı.

Barcelona'dan kiralanırken 9 milyon Euro'luk maaşının 2 milyon 750 bin Euro'su Beşiktaş tarafından karşılanan Pjanic için sezon sonu bu rakamın ödenmesi mümkün değil.

ÜST LİMİT 2 MİLYON EURO

Gelecek sezon için orta sahaya Gedson Fernandes'i transfer eden Beşiktaş, Pjanic'i kadroda düşünüyor ancak transferin kendi ekonomik şartlarına uymasını bekliyor. Siyah- beyazlıların haziranda Barcelona ile masaya oturacağı ve bu kez 2 milyon Euro'nun üzerine çıkmayacak şekilde maaşını karşılamayı teklif edeceği kaydedildi.

İspanyol ekibi, bu talebi kabul etmezse kulüp menfaatleri gereği şartlar daha fazla zorlanmayacak ve 31 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş serüveni noktalanacak. (SABAH)