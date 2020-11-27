Beşiktaş'ta özel şut çalışması

Nevzat Demir Tesisleri'nde keyifler yerinde. Sakat ve hasta oyuncuların bir bir takıma dönmesi yüzlerin gülmesini sağladı. Dünkü idmanda kahkaha sesleri eksik olmadı.

GÜNDEM 27.11.2020 - 09:16 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta özel şut çalışması

Gaziantep yenilgisi, ardından yaşanan sakatlıklar ve peş peşe gelen koronavirüs haberleri... Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşadı ancak bu dönem geride kaldı. Başakşehir galibiyetiyle büyük moral bulan Kara Kartal'da sakat ve hasta oyuncuların da bir bir takıma dönmesi, Nevzat Demir Tesisleri'nde yüzlerin yeniden gülmesini sağladı. Siyah-Beyazlılar, zorlu Fenerbahçe derbisine son derece neşeli bir şekilde hazırlanıyor. 

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Beşiktaş'ın dünkü antrenmanı ısınma ve istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayıp, dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada taktik maçı yapıldı. Antrenman şut çalışmasıyla noktalandı. İdman boyunca tesislerde kahkaha sesleri eksik olmadı. Özellikle Atiba, esprileri ve hareketleriyle idmanın neşe kaynağı oldu.

Kaynak: Fanatik

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