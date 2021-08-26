Beşiktaş'ta Ozan Kabak iddiası

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar stoper hattını yerli bir isimle güçlendirmek istiyor.

Sergen Yalçın istiyor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gönlündeki isim ise A Milli Futbol Takımımızın yıldızı Ozan Kabak… Siyah-Beyazlılar'ın gündemine birçok isim gelmiş ancak hiçbiriyle anlaşma sağlanamamıştı. Gündeme gelen son gelen isim ise Alman Ligi ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak... Milli yıldız için girişimde bulunan Beşiktaş, Schalke ile ilk teması kurdu.

2024'e kadar sözleşmesi var!

Yıldız oyuncunun da yeniden Süper Lig'e dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi. Ozan Kabak'ın Schalke ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kartal, 21 yaşındaki stoperi kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ozan geçen sezon Premier Lig devi Liverpool'da kiralık olarak forma giymişti.

Alman medyasına göre Ozan Kabak, Avrupa devlerinin de radarında… Genç savunmacıyı; Torino, Rennes, Nice, Newcastle ve Leverkusen takımlarının da yakından takip ettiği iddia edildi. (TAKVİM)