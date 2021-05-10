Beşiktaş'ta önemli Karagümrük maçı kadrosunda 3 eksik

Beşiktaş Süper Lig'in 41.haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

FUTBOL 10.05.2021 - 19:27 10.05.2021 - 19:30 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta önemli Karagümrük maçı kadrosunda 3 eksik

Kadroda sakatlığı bulunan Aboubakar, Gökhan Töre ile cezalı Atiba Hutchinson yer almazken Galatasaray derbisinde yer almayan Mensah ile Nkoudou ise listeye dahil edildi.

Beşiktaş'ta daha önce sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic ile birlikte Oğuzhan Özyakup'un da kalan iki lig maçında görev yapması beklenmiyor.

Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz

Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz

#beşiktaş karagümrük #kamp kadrosu
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