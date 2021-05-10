Beşiktaş'ta önemli Karagümrük maçı kadrosunda 3 eksik

Kadroda sakatlığı bulunan Aboubakar, Gökhan Töre ile cezalı Atiba Hutchinson yer almazken Galatasaray derbisinde yer almayan Mensah ile Nkoudou ise listeye dahil edildi.

Beşiktaş'ta daha önce sezonu kapatan Cenk Tosun ve Hasic ile birlikte Oğuzhan Özyakup'un da kalan iki lig maçında görev yapması beklenmiyor.