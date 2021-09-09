Beşiktaş'ta önemli Alex Teixeira gelişmesi
Son oynana Fatih Karagümrük maçından sonra yapılan tetkiklerde hafif bir sakatlığı tespit edilen Alex Teixeira'nın son durumu belli oldu.
FUTBOL 09.09.2021 - 21:48 09.09.2021 - 21:54 Kartal Bakışı
Beşiktaş 'ın sezon başında transfer ettiği ve Fatih Karagümrük maçında klas bir gol atan Alex Teixeira, bu mücadeleyi tamamlayamamıştı.
Karagümrük maçından sonra yapılan tetkiklerde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Brezilyalı oyuncunun, bu hafta oynamasının zor olduğu iddia edilmişti.
Fanatik gazetesinden Orhan Yıldırım'ın paylaştığı bilgiye göre, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Alex Teixeira takımla çalışmalara dahil oldu ve hafta sonu oynanacak mücadele için ümitleri arttırdı. (FANATİK)
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