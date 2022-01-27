Süper Lig’e verilen milli arayı fırsat bilerek takımı Antalya’ya götüren Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, kamp boyunca gol sorununu çözmeye çalışacak.

Gol fırsatlarının skora dönüşmesi konusunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında çeşitli denemeler yapacak. Yeni Malatyaspor maçında Alex Teixeira ve Kenan Karaman’ı ilk 11’de oynatarak Michy Batshuayi’ye daha rahat bir alan yaratmaya çalışan Önder Karaveli, Cyle Larin ve Güven Yalçın’ı da bu çözüm arayışlarının içerisinde tutmaya çalışacak.

Hücumdaki problemleri bazı oyuncuları kulübeye çekerek değil, tam tersine onları kazanarak çözmeye çalışan başarılı teknik adam, öncelikle Alex Teixeira’yı yardımcı forvet gibi kullanmayı planlıyor. Larin ile de özel olarak görüşen ve sol kulvarda değişmeli olarak Kenan’a şans verecek olan Karaveli, Güven’i de gizli forvet gibi kullanmaya çaba sarf ediyor.

Antalya kampında takımın kondisyonu üzerinde de duracak olan Önder Karaveli, kaçan gol pozisyonlarını masaya yatırarak, nerelerde hatalar yapıldığı konusundaki analizlerini takımla paylaşacak. Öte yandan siyah-beyazlı hocanın, Antalya kampının takım ruhunun güçlenmesi anlamında önemli bir fırsat olduğu konusunda yönetimle görüş alışverişinde bulunduğu de kaydedildi. (MİLLİYET)