Beşiktaş , Fenerbahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde U-19 Akademi Takım’ın Teknik Sorumlusu Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının uygulandığı çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi. Takım, idman sonrasında kampa girdi.

İlk yarı sonuna kadar devam

Oyuncularıyla antrenman sonrasında bir toplantı yapan teknik direktör Önder Karaveli, derbiye zafer için çıkacaklarını söyledi. Oyuncuların özgüvenli görüntülerinden memnun olan Karaveli’nin, derbiyi de kazanıp ligin ilk yarısının sonuna kadar takımın başında kalmayı hedeflediği kaydedildi. Yeni hoca arayışlarını sürdüren yönetim de Karaveli’nin bir süre daha devam etmesine olumlu bakıyor. (FANATİK)