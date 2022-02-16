Deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, iyi başladığı maçta ilk devre 1-0 üstünlüğü yakalarken ikinci yarı rakibine teslim oldu. Siyah-beyazlılar, öne geçtiği maçı kaybetme riskini derinden hissetti. 90 dakika sonunda ise beraberliğe razı oldu. Maçtan geriye kalan, teknik direktör Önder Karaveli'nin oyunu okuma konusundaki hataları ve tercihleriydi.

KEREM'İN YERİNE TOPAL HAMLESİ ŞAŞIRTTI

İkinci yarı hücumda varlık gösteremeyen Beşiktaş'ta ilk değişiklik adalesinde ağrı bulunan Alex yerine Emirhan İlkhan ile oldu. 17 yaşındaki genç oyuncu, fiziksel açıdan güçlü olan rakip orta sahaları ve savunmacıları arasında kayboldu. Kerem Kalafat'ın yerine Mehmet Topal'ın oyuna dahil olması da eleştiri aldı. Maçın son 20 dakikasında ortadan kaybolan Larin ve Batshuayi'nin ise bitiş düdüğüne kadar sahada kalmasına anlam verilemedi.

HAKKINI DOĞRU KULLANAMADI

Oyuncu değişiklik hakkı bulunmasına rağmen devrede 3. kez değişiklik yapma kuralından dolayı son tercihini saklayan Önder Karaveli'ye yöneltilen eleştirilerde, 90+3'te oyuna giren Güven Yalçın'ın daha erken bir şekilde sahaya sürülmesi gerektiği de vardı. Karaveli, Mehmet Topal'ı oyuna aldığı 66. dakikada bir değişiklik daha yapıp son hamlesini maçın sonuna bırakabilecekti ama bu hakkını kullanmadı. Mücadeleyi 4 değişiklikle tamamladı.

İSTATİSTİKLERDE RAKİBİN GERİSİNDE

ADANA Demirspor maçında ne savunma da ne de hücumda değişikliklerden verim alınmazken ikinci devre adeta Beşiktaş'ın ceza sahasında oynandı. Ev sahibi ekip ikinci yarıda 36 kez siyah-beyazlıların ceza sahasına girdi. Adana Demirspor %52 topla oynama oranı yakalarken hava toplarında da rakibine %58 ile üstünlük sağladı. Şut sayılarında da 17'ye 12 Mavi Şimşek üstünlüğü vardı. Adana Demir, 403 pas yapıp %76 başarı sağlarken, Beşiktaş 386 pasında %72 isabet buldu.

KULÜBE KATKISIYLA TEK GALİBİYET

BEŞIKTAŞ, Önder Karaveli yönetiminde 10. lig maçına çıkarken bu süreçte yedek kulübesinden skor katkısı alarak kazandığı tek maç 4-2'lik Kayserispor mücadelesi oldu. Söz konusu karşılaşmada sonradan oyuna giren Güven, 2 asist 1 gole imza atmış, siyah-beyazlılar iki kez geriye düştüğü maçı çevirmeyi başarmıştı. Sonrasında oynanan 9 karşılaşmada ise Beşiktaş hücumdaki problemlerine çözüm bulamadı, kulübeden giren hiçbir oyuncu tabelaya etki edemedi. (SABAH)