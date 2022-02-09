Beşiktaş'ta transferin son günü Oğuzhan Özyakup için kiralama teklifleri geldi. Ancak siyah-beyazlı yönetim, Oğuzhan Özyakup'u göndermeme kararı aldı.

SON BİR ŞANS DAHA

Son dönemde Beşiktaş'ta daha fazla süre almaya başlayan 29 yaşındaki futbolcuya yönetim son bir şans daha verdi.

Sözleşmesi bitecek olan Oğuzhan Özyakup, ligin sonuna kadar Beşiktaş'ta performansını arttırması halinde yönetim yeni kontrat için masaya oturacak.

Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ta kalan bölümde beklenen performansı gösteremezse sezon sonunda siyah-beyazlılara veda edecek. (FOTOMAÇ)