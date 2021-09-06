Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup gelişmesi

Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan ve talipleri bulunan Oğuzhan Özyakup için teknik direktör Sergen Yalçın'ın aldığı karar belli oldu.

Şampiyon teknik adam, tecrübeli futbolcuyu kazanmaya çalışırken, Malatyaspor karşısında sahaya ilk 11'de sürebilir.

Sergen Yalçın, daha önce çalıştığı takımlarda performansı düşen futbolcuların üzerinde önemli bir etki yaratarak tekrar futbollarını yükseltmelerine büyük katkı sağlamıştı.

2012'de Arsenal'den 500 bin Euro'ya transfer edilen 28 yaşındaki orta sahanın piyasa değeri, 2016'da 9.5 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

Ancak devam eden süreçte bir türlü eski günlerine geri dönemi ve piyasa değeri 1.8 milyon Euro'ya kadar indi. (A SPOR)