Beşiktaş'ta Mirin, Lens ve Dougas formülü hazır!

Beşiktaş'ta kadro dışı olan üç oyuncunun geleceğinin ne olacağı merak konusu. 14 yabancı sınırını aşan Beşiktaş yönetimi ve teknik heyeti, Douglas, Jeremain Lens ve Isimat-Mirin'i kadro dışı bırakmıştı. Bu üç oyuncu ne kiralık olarak ne de bonservisiyle herhangi bir kulübe gitmediği için aylardır Ümraniye'ye günde bir saat düz koşu yaparak günlerini geçiriyor. Kulübe büyük bir maliyeti bulunan üç oyuncunun devre arasında en azından kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi için şimdiden çalışmalar yürütülüyor.

YILLIK ÜCRETLETİ PAYLAŞABİLİR

Siyah beyazlı yönetim üç oyuncu için gelecek satın alınma tekliflerine öncelik verecek. Satın alınma talepleri oluşmaz veya oyuncular gitmek istemezse kiralanma opsiyonu devreye sokulacak. Bu çerçevede, gerekirse oyuncuların yıllık ücretlerinin bir kısmı üstlenilecek. Yönetim bu üç oyuncunun maliyetini mümkün mertebe azaltmak istiyor.

Pandemi nedeniyle ligin ikinci devresinde daha geniş kadrolar oluşturmak zorunda kalacak olan kulüplerin siyah beyazlıların kadroda düşünmediği bu üç oyuncuya ilgi göstermesi bekleniyor. Sezon başında talip olan bazı kulüpler, Beşiktaş ile yeniden temasta. Özellikle Douglas'ın Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor'a gitme ihtimali oldukça yüksek. Dadaşlar, sezon başında da gündeme gelen Brezilyalı'dan son anda vazgeçmişti. Yılık ücreti Lens'e göre daha düşük olan Douglas ve Mirin ile yolların ayrılması daha kolay olacak gibi gözüküyor.

TAKIMA DÖNME İHTİMALLERİ DE VAR

Diğer tarafta Beşiktaş yönetimi pandemi nedeniyle yabancı sayısının artırılmasını talep ediyor. Daha doğrusu kulüplerin bünyesindeki tüm oyunculara oynama izni verilmesini istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu yönde bir karar verirse, bu üç oyuncu da bir kulübe gönderilemezse yeniden takıma dönmeleri de söz konusu olacak.

Yine mevcut yabancı oyuncular içerisinde bir şekilde takımdan ayrılmak isteyen olursa ve kontenjandan yer açılırsa da oyuncuların takıma dönme olasılığı bulunuyor. Fakat yönetimin birinci hedefi üç oyuncuyu da ya kiralık veya bonservisiyle bir başka kulübe göndermek.

Bu üç oyuncunun bu yıl Beşiktaş'a toplam maliyeti 3 milyon 950 bin Euro'yu buluyor. Peki Douglas, Lens ve Mirin'in bu yılki ücreti ne kadar? İşte üç oyuncunun aldığı maaş:

Douglas: 800 bin Euro

Lens: 1 milyon 950 bin Euro

Isimat-Mirin: 1 milyon 200 bin Euro

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Toplam: 3 milyon 950 bin Euro.

Her üç oyuncunun da 31 Mayıs 2022'ye kadar kulüple mukavelesi bulunuyor. Yabancı sınırını aşmanın Beşiktaş'a bu sezonki toplam bedeliyse 40 milyon lirayı aşmış durumda. (7 tur düz koşunun Beşiktaş'a faturası 38 milyon)

LENS 102 MAÇ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'a 2019-20 sezonunda Beşiktaş'a Demir Grup Sivasspor'dan gelen 30 yaşındaki Brezilyalı sağ bek Douglas, sadece 7 maçta forma giyebildi. Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lens'in transferi Beşiktaşlılar'ı çok sevindirmişti. 2017-18 sezonunda siyah beyazlılara gelen 33 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu, 102 maçta forma giyerken, 12 gol atıp, 20 de asiste imza koydu.

2018-19 sezonunda PSV'den büyük beklentilerle alınan 29 yaşındaki Nicolas Isimat-Mirin da 14 maçta forma giyebildi.

Kaynak: Ajansspor