Beşiktaş'ta mecburi değişim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor deplasmanında mecburi değişiklikler yapmayı planlıyor.

GÜNDEM 02.01.2021 - 12:18 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta mecburi değişim
Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Nkoudou derbide oynayacak mı? Galatasaray maçında Nkoudou forma giyebilecek mi?

Sakatlıklar ve rotasyon nedeniyle her maça ayrı on birler kuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor deplasmanında da mecburi değişiklikler yapmayı planlıyor. Josef de Souza’nın takım idmanlarına katılmasına rağmen bu oyuncuyu ilk on birde oynatıp oynatmamaya henüz karar veremeyen Sergen Yalçın, hafif ağrıları olan Rachid Ghezzal’in durumunun netleşmesini bekliyor.

Savunma kurgusunu bozmak istemeyen fakat orta saha ve kanatlarda değişiklik planlayan siyah-beyazlı teknik adam, N’Koudou’yu sağda, Larin’i ise solda oynatabileceği ortaya çıktı. Deneyimli hoca, Ghezzal’in bugün takım idmanına çıkıp çıkmamasına göre hareket edecek. (Milliyet)

#Beşiktaş #Kayserispor
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