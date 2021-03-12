Beşiktaş'ta maç öncesi kokoreç keyfi

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreçcide kokoreç yedi.

FUTBOL 12.03.2021 - 18:44 21.04.2021 - 23:50 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta maç öncesi kokoreç keyfi

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Başakşehir - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın'dan sürpriz hareket. Ntvspor'un haberine göre; Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir maçı öncesi stadın yanında bulunan kokoreçcide kokoreç yedi.

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Sergen Yalçın, daha sonra stada giderek tribündeki yerini aldı. Yalçın, cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek. (NTV SPOR)

#Beşiktaş #Sergen Yalçın
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