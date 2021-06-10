Beşiktaş'ta Luuk de Jong pahalı geldi!

Beşiktaş'ta yönetici Erdal Torunoğulları'nın Luuk De Jong'ın menajeriyle görüştüğü iddia edildi.

FUTBOL 10.06.2021 - 16:06 10.06.2021 - 16:10 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Luuk de Jong pahalı geldi!

Santrfor arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta hali hazırda Hollanda'da bulunan ve transfer görüşmelerine devam eden Erdal Torunoğulları, yaklaşık 15 gün önce Fenerbahçe'ye önerilen Luuk De Jong için menajeri Louis Laros'la bir görüşme yaptı.

Torunoğulları, vergiler düştükten sonra cebine ortalama 5 milyon euro giren De Jong için böyle bir rakam vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

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Menajer Laros'a, Sevilla'dan bonservisini bedelsiz almayı başarırsa; Hollandalı golcü için 2 milyon euro garanti ücret, imza parası ve bonuslarla birlikte 2,5-3 milyon euro barajını zorlayabileceklerini söyledi. (SABAH)

#Luuk de Jong #Beşiktaş
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