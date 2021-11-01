Beşiktaş'ta Lisbon maç kadrosu belli oldu

Süper Lig'de son oynadığı maçta Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçında Sporting Lisbon'a konuk oluyor. Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

FUTBOL 01.11.2021 - 20:00 01.11.2021 - 20:03 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Lisbon maç kadrosu belli oldu
Attığı şık gol ofsayt diye iptal edilen Mehmet Topal pozisyon hakkında konuştu

Attığı şık gol ofsayt diye iptal edilen Mehmet Topal pozisyon hakkında konuştu

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Georges-Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Miralem Pjanic ve Valentin Rosier kadroya dahil edilmezken, Domagoj Vida da tedbir amaçlı olarak kadroya yazılmadı. Josef de Souza ise kamp kadrosunda yer aldı

Sporting Lizbon maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Umut Meraş, Alex Teixeira.

#Beşiktaş #Sporting Lisbon #Kadro
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