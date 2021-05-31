Beşiktaş'ta Laxalt sesleri

Beşiktaş, Laxalt'ın peşinde. İtalyan basınında Sky Italia'nın haberine göre, siyah beyazlılarla birlikte Porto da oyuncuyla ilgileniyor.

Milan'dan ayrılması muhtemel olan ve son olarak Celtic'te kiralık forma giyen Laxalt'ın durumu hakkında Beşiktaş ve Porto, oyuncuya dair bilgi istedi.

Önümüzdeki günlerde hem Beşiktaş, hem de Porto'nun resmi teklif yapması bekleniyor. (FUTBOL ARENA)