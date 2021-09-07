Beşiktaş'ta Larin'in geleceği şekillenmek üzere

Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.

26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.

Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak.

1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek. (SABAH)