Beşiktaş'ta Larin'in geleceği şekillenmek üzere

Beşiktaş, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin için yeni adım atmaya hazırlanıyor.

GÜNDEM 07.09.2021 - 17:25 07.09.2021 - 17:29 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Larin'in geleceği şekillenmek üzere
Pjanic transferden önce Sergen Yalçın'la görüntülü görüşmüş

Pjanic transferden önce Sergen Yalçın'la görüntülü görüşmüş

Sözleşmesinin son yılına giren Cyle Larin ile başkan Ahmet Nur Çebi yaz aylarında görüşürken Kanadalı oyuncu henüz geri dönüş yapmadı.

26 yaşındaki forvet için gelen teklifler yeterli bulunmazken yönetim de ocak ayını beklemeden kontrat uzatmak için ikinci hamlesini yapacak.

Ocak ayında başka kulüplerle anlaşma hakkına sahip olan Larin ile milli takım dönüşünde yeni bir görüşme yapılacak.

1.7 milyon Euro maaşa oynayan yıldız futbolcuya yıllık 2 milyon Euro'dan 3 sezonluk sözleşme önerilecek. (SABAH)

#Beşiktaş #cyle larin
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