Devre arası transferi için hem kontenjanda yer açabilmek hem de harcama limitlerinde rahat hareket etmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, kurtuluş reçetesi denecek bir plan için düğmeye basacak.

Mevcut takım ve kadro dışındaki isimlerle yollarını ayırarak tasarruf etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, böylece yeni yapılanmanın hazırlığını da başlatacak.

5 futbolcu ile yollar ayrılacak!

Ljajic, Douglas, N’Sakala, Lens ile mevcut kadroda bulunan Vida başta olmak üzere bazı oyuncularla yollarını ayırmanın düşüncesinde olan siyah-beyazlılar, kafasındaki projeleri de bu şekilde harekete geçirmiş olacak. Vida’ya, sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle birçok kulübün ilgi duyduğunu bilen siyah- beyazlı kulüp, bu oyuncunun menajeriyle yapacağı pazarlıkları da bu doğrultuda sürdürecek.

Vida'yı bedava bırakmak istemiyorlar

Beşiktaş’a bonservissiz gelse de verilen astronomik imza parası nedeniyle Vida’yı bedava bırakmak istemeyen Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi bulunan her oyuncudan para kazanmak için çalışacak. Devre arasında bir ya da iki transfer yapmayı planlayan yönetim, önce yer açıp sonra oyuncu almanın şart olduğunu bilerek hareket ediyor. (MİLLİYET)