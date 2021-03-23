Beşiktaş'ta keyifler yerinde!

Beşiktaş’ta teknik heyet ve futbolcular, Fenerbahçe karşısında son dakikalarda kaçırılan galibiyet yüzünden hayal kırıklığı yaşarken, yöneticilerin beraberliği kayıp olarak görmediği belirlendi. Siyah-beyazlı idarecilerin, Galatasaray’ın haftayı Çaykur Rizespor yenilgisiyle kapatması nedeniyle derbideki bir puana kazanç gözüyle baktıkları ifade edildi.

Fenerbahçe ile oynanan maçtan sonra şampiyonluk yarışına dair kendi aralarında görüş alışverişinde bulunan Beşiktaşlı idarecilerin, “Galibiyete çok yaklaştık ama neticede bir derbi maçı oynadık. Futbolda böyle sonuçları doğal karşılamak lazım. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli ve becerili olabilseydik belki de çok rahat bir galibiyete imza atabilirdik. Tabii rakip kaleci Altay’ın da hakkını teslim etmek lazım. Yaptığı birbirinden kritik kurtarışlarla takımını ayakta tutan isim oldu” ifadelerini kullandıkları belirtildi.

‘Favori biziz’

Siyah-beyazlı idareciler, Beşiktaş’ın şampiyonluk yarışında bulunduğu pozisyondan çok memnun olduklarını da dile getirdi. Şampiyonluğun bir numaralı favorisi olduklarını kaydeden siyah-beyazlıların, “Bir maçımız eksik olmasına rağmen Galatasaray’ın 3, Fenerbahçe’nin 5 puan önündeyiz. Takımın son dönemde ortaya koyduğu performans alkışa değer. Oynanan futbol ve toplanan puanlar ortada. Üstelik böylesine zorlu bir süreçte Ziraat Türkiye Kupası’nda da finale yükseldik. Maçların seyircisiz oynandığı bir ortamda bundan daha iyisini yapmak çok zordu” diye konuştukları aktarıldı.

14 puan fazlası var

Lider Beşiktaş, Süper Lig’de 29 maça çıkarken 64 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal’ın maç başına puan ortalaması 2,2 oldu. Siyah-beyazlı takım bu yıl geçen sezonun aynı dönemine göre 14 puan fazla topladı. Beşiktaş, 2019-20 sezonunda 29. haftayı 50 puanla 5. sırada kapatmıştı. Lider Beşiktaş, Süper Lig’de 29 maça çıkarken 64 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal’ın maç başına puan ortalaması 2,2 oldu. Siyah-beyazlı takım bu yıl geçen sezonun aynı dönemine göre 14 puan fazla topladı. Beşiktaş, 2019-20 sezonunda 29. haftayı 50 puanla 5. sırada kapatmıştı. Kartal hücum ve savunma performansı olarak da geçen sezonun bir hayli üstüne çıktı. Bu sezon 63 gol atarken kalesinde 30 gol gören siyah-beyazlı takım geçen sezon rakiplerinin 35 golüne 49 golle yanıt vermişti. (MİLLİYET)