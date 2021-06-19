Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kararı
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya ilgi artıyor. Ancak Beşiktaş'ın ucuza bırakma niyeti yok.
FUTBOL 19.06.2021 - 12:02 19.06.2021 - 12:05 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi.
İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi.
2 MİLYONA VERMEYİZ
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu. (HÜRRİYET)
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