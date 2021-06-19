Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kararı

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi.

İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi.

2 MİLYONA VERMEYİZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu. (HÜRRİYET)