Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kararı

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya ilgi artıyor. Ancak Beşiktaş'ın ucuza bırakma niyeti yok.

FUTBOL 19.06.2021 - 12:02 19.06.2021 - 12:05 Kartal Bakışı
Beşiktaş'ta Kevin N’Koudou kararı
Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Fransız kulübü Ersin transferinde ısrarcı

Beşiktaş'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin N’Koudou’ya Katar ligi takımlarından teklifler geldi.

İsimleri şimdilik gizli tutulan iki kulübün, 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için iki milyon Euro önerdiği belirtildi.

2 MİLYONA VERMEYİZ

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, N’Koudou’nun 2019’da 4,5 milyon Euro’ya alındığını, kendisine de yılda 1,6 milyon Euro ödendiğini belirterek, “Maliyeti bu kadar yüksek olan bir oyuncuyu 2 milyon Euro’ya veremeyiz. Tekliflerini artırmalılar” diye konuştu. (HÜRRİYET)

#Kevin N’Koudou #Beşiktaş
Yükleniyor...
0
.
Puan Durumu
Yükleniyor...
  • Süper Lig
  • Ptt 1. Lig
  • Premier Lig
  • La Liga
Takım O Av P
 Şamp. Ligi  UEFA  Düşme Hattı
Takım O Av P
Takım O Av P
Takım O Av P

Gelişmelerden Haberdar Olun

@
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Detaylar için lütfen tıklayın. Çerez Politikası